港股格局：姚浩然料兩萬六關有支持

受外圍拖累，港股今早急跌逾700點，恒生指數逼近26,000關口，跌穿2月3日低位，創近3個月新低。

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美股隔晚大幅回落，除了因為新冠肺炎疲情爆發外，不排除與市場對聯儲局減息預期升溫有關，加上當地關於選舉的政治不明朗因素，基金沽盤湧現，拖累美股大跌。不過，近日港股走勢相對硬淨，主要由於其現時估值處吸引水平，而內地疲情紓緩，指數早前跌幅或已反映利淡因素，加上內地貨幣政策偏鬆，A股得以企穩。另外，人行亦預告擇機定向降準，支持港股回穩，除非美股有進一步更深的調整，否則恒指有望暫時在26,000至26,100點企穩。

在新冠肺炎疫情持續擴散下，避險情緒升溫，黃金市場甚至美債受追捧，預期黃金仍有機會吸引資金流入，每安士1,700美元為初步阻力所在，而下方1,550美元有一定支持，建議可買入實金，或者短線部署相關期貨。

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