新冠肺炎：新西蘭可能最早3月減息

新西蘭央行2月份議息會議後未有調整利率，澳新銀行新西蘭首席經濟學家Sharon Zollner表示，鑑於新冠病毒傳播的速度快，故相信新西蘭或在短期內考慮下調基準利率，可能最早在3月份出現。但現階段預計5月減息的可能性更大。

Zollner稱，減息將給匯率造成下行壓力，降低承受壓力的企業和家庭的融資成本，並增強信心，幫助經濟反彈。

西太平洋銀行新西蘭首席經濟學家Dominick Stephens則表示，氣候乾旱和新冠病毒將在2020年上半年對新西蘭經濟造成重大打擊。儘管該行仍維持8月減息的預測，但新西蘭央行現在確實有可能在3月下調基準利率。

利率期貨顯示，交易員預計新西蘭央行3月減息機會率暫時為46.2%，5月則約51.9%。

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