新冠肺炎：工銀亞洲加推企業客戶紓緩措施

中國工商銀行(亞洲)繼早前推出多項金融服務紓緩措施後，現為企業客戶加推新一輪紓緩措施，包括提供外匯匯率價格優惠、網上銀行發薪服務費用減免及「商戶寶」服務費用豁免。

該行指，凡合資格的企業客戶(與防疫、醫藥產品、治療設備生產和貿易相關之工商客戶)，經該行辦理相關業務時，可申請優惠匯率價格，即在標準點差的基礎上減免50%或以上，以減少客戶匯兌成本。優惠即日起生效，有效期至2020年8月31日。

由即日起至2020年8月31日，該行新登記企業客戶經網上銀行提交代發薪金指令，可獲享最多半年的服務費用豁免。另即日起至2020年12月31日，企業客戶於工銀亞洲各分行新開通「商戶寶」服務，並透過該產品管理名下帳戶資金，可獲服務費用豁免。

－－－－－－