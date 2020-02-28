港元拆息︰1個月期跌至1.65厘
2020年02月28日 11:46
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.39厘；1星期報1.44厘；與樓按相關的1個月期跌至1.65厘，連跌3日；3個月企1.88厘。
28/2/2020
隔夜 1.39857厘
1星期 1.44125厘
2星期 1.50125厘
1個月 1.65464厘
2個月 1.79827厘
3個月 1.88839厘
6個月 2.13952厘
12個月 2.26143厘
27/2/2020
隔夜 1.15941厘
1星期 1.47548厘
2星期 1.52566厘
1個月 1.67839厘
2個月 1.84024厘
3個月 1.92982厘
6個月 2.21036厘
12個月 2.30036厘
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