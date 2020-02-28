疫情影響！全球股市損失逾46萬億　經濟勢創嘯後最差

新冠肺炎疫情爆發以來，自1月起成為投資者憂慮，隨着疫情的演變，全球股市應聲急挫，美股已連跌6日。全球計，總市值已損失至少6萬億美元(約46.8萬億港元)。

事實上，全球病例已超過8萬個宗。南韓成為疫情重災區，新冠肺炎病例再急增256宗，全國累計達2,022宗。意大利確診病例已增至650宗，死亡病例則再增3宗至17人。伊朗病例亦急劇上升。美國加州北部索拉諾縣亦出現首宗源頭不明的本土新冠肺炎確診個案。

【全球經濟勢創嘯後最差】

疫情蔓延日漸打破經濟迅速反彈的希望，全球經濟勢走向十多年前發生金融海嘯以來最差的一年。

此前，有分析預期一旦疫情受控，以中國為主的經濟下滑局面將迅速扭轉。不過現實是中國目前仍有大量工廠未復工，工人未能重返崗位，供應鏈被截斷，旅遊業及貿易亦遭受重擊，而疫情傳播至歐美後，其他地區的經濟活動恐同樣面臨威脅。

【經濟活動恐陷停頓】

美國銀行預期，全球經濟今年料增長2.8%，低於此前預期的3.1%，恐創2009年以來最差。最開始爆發疫情的中國預計經濟增長5.2%，是1990年以來最差的表現。

儘管該行預測數字高於意味着全球經濟陷入衰退的2%，但他們警告，上述新預測意味全球增長呈U形軌迹，而不是病毒恐慌最開始出現時投資者曾經預計的V形反轉。

該行指出，風險仍然偏向下行，預測不包括全球發生大流行病，如果疫情發展到大流行病的階段，則會導致許多主要城市的經濟活動陷入停頓。

【全球超過300個商展延後或取消】

據法蘭克福商展專業媒體m+a出版社的統計，受累於疫情蔓延的影響，全球暫時有約337個商展被迫延期或取消，其中223個在亞洲，63個在歐洲。

歐洲取消的展覽大多在疫情嚴重的義大利；此外，原訂於2月底在西班牙巴塞隆拿舉行的全球移動通訊大會(MWC)宣布停辦，法蘭克福國際燈光照明暨建築技術展(Light+Building)由3月延後到9月，兩者都是相關領域最重要的商展。

商展臨時延期或停辦，不僅讓早已準備好的參展業者措手不及，旅館、餐廳、的士等與商展相關的產業損失亦告慘重。

即將在下月4日揭幕的全球旅遊業年度盛會柏林國際旅展(ITB)，目前恐怕亦面臨取消。德國內政部長Horst Seehofer表示，像這樣多達15萬人拜訪的大型商展「風險難以評估」，建議主辦單位柏林市政府停辦。

－－－－－－