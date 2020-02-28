【熊出沒注意？】美股進入調整期　最壞情況係…

由於投資者對新冠肺炎疫情擴散的潛在影響感到擔憂，美股周四大跌，道瓊斯工業平均指數收報25,766點，跌1,190點或4.42%，連挫6日，累計下瀉3,581點，已經由近期高位累挫逾一成，進入調整區間。

標準普爾500指數和納斯達克指數亦陷入調整，其中，標指周四收報2,978點，跌137點或4.42%；納指收報8,566點，跌414點或4.61%。如果以點數計，道指和標指均錄得有史以來最大單日跌幅！

美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)引述高盛的分析，一般而言，美股道指或標指由52周高位跌10%，就被視為調整。第二次世界大戰以來，美股已經進行了26次調整(不包括昨晚跌市)，平均跌幅為13.7%，平均需要四個月才能恢復至調整前的水平。

在本周前，美股最近一次調整在2018年9至12月。標指在整個2018年秋季反彈並走出調整，至聖誕節前夕才跌入熊市(即從歷史高位跌兩成)。不過，這個平均修正時間，大前提是指數未有由高位跌逾20%，即未進入熊市，否則的話，未來將會更加痛苦，恢復時間也會更長。

報道引述的數據顯示，二次世界大戰後，美股曾出現12次熊市，平均跌幅為32.5%，平均持續了14.5個月，平均須要2年才能恢復。最近一次在2007年10月至2009年3月，當時美股跌57%，須時4年才能恢復。

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