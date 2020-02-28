新冠肺炎：中金國際指兩個礦山幾近無受影響

長山壕礦的員工都已在中國春節假期結束後按時返回礦山。因受惡劣的冬季環境影響，長山壕礦每年第一季的回收率通常較低，因此，與年內其他季度相比，第一季的業績通常較低。

公司預計，在2020年餘下的時間內，回收率指標將恢復正常水準。與往年相比，長山壕礦到目前為止的生產和營運幾乎沒有受到疫情影響。

公司首席執行官姜良友表示，儘管公司兩個礦山目前沒有員工感染，但將積極應對疫情對公司業務各個方面可能帶來的影響，並密切關注員工的健康狀況。

中國黃金國際周五跟隨大市下跌近4%，報6.32港元。

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