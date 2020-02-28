新冠肺炎：中金國際指兩個礦山幾近無受影響
2020年02月28日 12:10
東網電視更多新聞短片
中國黃金國際(02099)公布，截至目前，新冠肺炎疫情對公司旗下甲瑪礦的生產和營運幾乎沒有造成影響。甲瑪礦對其員工的健康狀況及供應鏈進行定期監控，針對任何可能發生的供應鏈中斷情況提前準備好應對措施。
長山壕礦的員工都已在中國春節假期結束後按時返回礦山。因受惡劣的冬季環境影響，長山壕礦每年第一季的回收率通常較低，因此，與年內其他季度相比，第一季的業績通常較低。
公司預計，在2020年餘下的時間內，回收率指標將恢復正常水準。與往年相比，長山壕礦到目前為止的生產和營運幾乎沒有受到疫情影響。
公司首席執行官姜良友表示，儘管公司兩個礦山目前沒有員工感染，但將積極應對疫情對公司業務各個方面可能帶來的影響，並密切關注員工的健康狀況。
中國黃金國際周五跟隨大市下跌近4%，報6.32港元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。