【專家樓評】陳永傑：樓市暢旺可帶動經濟回春
2020年02月28日 12:15
東網電視更多新聞短片
近期香港經濟備受新型肺炎衝擊，但假如政府能夠實施政策促進本港私人住宅換樓鏈活動，不但有利樓市，更能刺激本港經濟回穩，有助飲食、零售及旅遊等基本行業生存。
根據差餉物業估價署的數字，本港私人住宅業主在2018年底大約120萬個。但本港二手樓市的流轉率只得約3.44%，與1997年大約100萬個業主有14.58%流轉率相比，相差着實太遠，難怪本港地產代理行業會艱苦經營。
如果二手樓流通率回復1997年水平，地產、銀行，法律、廣告、運輸、裝修、電器等行業必定生意回升，繼而帶旺零售、旅遊、飲食以至各行各業。
各個行業有生意，經濟自然回復生機，市民才願意消費，經濟方可恢復動力。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。