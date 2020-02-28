【專家樓評】陳永傑：樓市暢旺可帶動經濟回春

近期香港經濟備受新型肺炎衝擊，但假如政府能夠實施政策促進本港私人住宅換樓鏈活動，不但有利樓市，更能刺激本港經濟回穩，有助飲食、零售及旅遊等基本行業生存。

根據差餉物業估價署的數字，本港私人住宅業主在2018年底大約120萬個。但本港二手樓市的流轉率只得約3.44%，與1997年大約100萬個業主有14.58%流轉率相比，相差着實太遠，難怪本港地產代理行業會艱苦經營。

如果二手樓流通率回復1997年水平，地產、銀行，法律、廣告、運輸、裝修、電器等行業必定生意回升，繼而帶旺零售、旅遊、飲食以至各行各業。

各個行業有生意，經濟自然回復生機，市民才願意消費，經濟方可恢復動力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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