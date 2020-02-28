【高盛推介】趁低留意阿里騰訊認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：科技股騰訊控股及阿里巴巴周四(27日)早段跌幅明顯，分別下跌2至3%。

近日投資者積極部署阿里及騰訊認購證，以過去5個交易日計，分別有約1.4億元及1億元流入，是同期最多資金流入的相關資產。

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