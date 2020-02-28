【高盛推介】趁低留意阿里騰訊認購證
2020年02月28日 12:22
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：科技股騰訊控股及阿里巴巴周四(27日)早段跌幅明顯，分別下跌2至3%。
近日投資者積極部署阿里及騰訊認購證，以過去5個交易日計，分別有約1.4億元及1億元流入，是同期最多資金流入的相關資產。
現時很多價外的騰訊認購證都有街貨偏高的情況，投資者如計劃部署宜考慮較貼價、低街貨的產品，可留意騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿9.6倍，行使價386至415元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
牛熊證方面，看好可留意騰訊牛證(58392)，收回價372.99元，行使價370.49元，換股比率100，槓桿比率20倍，相近收回價產品中槓桿最高。
看淡則可留意市場上槓桿最高的騰訊熊證(53022)，收回價401.01元，行使價403.51元，換股比率100，槓桿比率22.5倍，市場上最高槓桿的騰訊熊證。
投資者如看好阿里，可留意貼價高槓桿購證(17983)，，行使價208.2元，2020年5月18日到期，實際槓桿9.4倍，行使價200至210元之間產品中槓桿最高。
牛證則可留意500兌1的阿里牛證(68582)，收回價184.18元，行使價182.18元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，低面值。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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