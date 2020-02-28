【零售寒冬】海港企業去年少賺85%　今年籠罩完美風暴中

由於自下半年起訪港旅客人數暴跌及本地消費意欲減弱；計入第4季錄得的22%跌幅後，去年全年香港零售銷售下跌11%。集團香港投資物業的收入減少9%，營業盈利減少11%。

持續的社會運動導致訪港旅客人數銳減，國際性活動亦相繼取消，酒店業首當其衝。由於入住率大跌，香港酒店紛紛劈價招客，令集團酒店分部表現受壓，收入減少15%，至8.35億元。營業虧損增加至7,600萬元，主要因為香港馬哥孛羅營業盈利下跌50%，而The Murray的營業虧損則稍為收窄。

公司展望，2020年迄今已被籠罩在到達危險程度的「完美風暴」之中。酒店業和零售業可能經歷過最嚴峻的景況，公司亦不例外，公司沒有水晶球預視這個冬天會有多長和有多嚴寒，惟極其倚重資產負債表的支持力挺過去。

今年1月份的疲弱市場瞬間面對災難。雖然酒店房租大幅劈價，惟入住率降至10%以下。購物商場變得空蕩蕩，外出用膳的人寥寥可數。本地有數間酒店暫停營業以減慢虧損速度。而仍然維持營業的酒店當中，多間酒店要求員工放無薪假期並嚴格控制成本，以保留現金渡過漫長寒冬。

零售銷售額全線下滑。按營業額分成的租金即時蒸發，此外，還急需採取租金紓緩措施。另外，租戶在租約期滿後結束店舖，而即使租金比前一年大減亦沒有新租戶承租，因此商場出租率同樣下跌。

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