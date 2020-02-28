【專家樓評】張聖典：住宅供應存變數　需加強覓地

早前公布的2020/21年度財政預算案，把重點放在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」上，而在房屋土地方面着墨較少。

措施中最受廣泛市民關注的是向18歲或以上香港永久性居民發放現金1萬元，相信能有助減輕市民在租樓或供樓方面的負擔，尤其可紓緩一眾劏房租戶的租金壓力。

司長亦對慣常較少在預算案中提及的非住宅用戶，提供延續去年支援企業的紓困措施，包括差餉寬免、電費、水費及排污費補貼等。以上措施相信可對目前已處於疲弱的寫字樓及商舖等非住宅物業市場帶來一些暫時性的喘息空間。

但由於大部分的企業和商戶自去年年中開始，受到一連串的社會事件影響，已承受了近九個月的龐大經營壓力。政府應盡力加快實施各種相關措施，以確保能早日對商戶提供及時的支援。

另外，在潛在住宅供應方面，預計可提供約15,700個單位，當中來自政府和「一鐵一局」與私人發展的數目分別為7,500個和8,200個，可見政府以外的供應比重日益增加，意味未來的住宅供應有更多不確定性，故在此希望政府加強中長期方面的覓地工作。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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