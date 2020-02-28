樓價續跌：萊坊指未反映疫情影響　未來仍會向下

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，差估署樓價指數滯後，並未反映新冠肺炎疫情影響，估計未來兩至三個月會繼續下調。預期住宅成交量在未來一至兩個月會下跌20至30%，有部分買家或伺機「執平貨」。

他續稱，除非疫情完全失控，否則樓市不會像2003年沙士般的大跌，因現時業主的持貨能力比當年好，而且息口低，在各項外圍及本地因素下，今年上半年樓市料比較波動，下半年會相對平穩。以全年計，估計住宅樓價會向下調整5至10%。

雖然近日社會情況較平靜，但經濟數據顯示香港正步入衰退，及加上疫情影響下，經濟表現及購買力會持續變差，部分受影響大的行業，如零售、餐飲及酒店業，未來兩至三個月可能出現結業及裁員潮，對香港樓市及購買力會帶來負面影響。

他又指，未來兩至三個月發展商會減少推盤，直至疫情穩定或完結，之後也只會主力推1,000萬港元以下的中小型單位及民生盤。今年豪宅項目的銷售及定價壓力很大，而納米樓的一、二手市場更是壓力最大的類別。

整體而言，因疫情及經濟可能持續變差，預期今年一、二手住宅成交量會比去年少，成交量約55,000至58,000宗，二手比例會因政府放寬按保措施提升至約70%。

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