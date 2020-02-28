【大師睇市】毋須恐慌　有貨繼續揸！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美股連日急挫，道指由高位累跌逾3,000點，但股跌埋呢浸，可能最近一兩日，下周有機會出現反彈。不過，雖然美股未至於話「夠鐘」，但料「過到清明過唔到重陽」。

他補充，美股最大問題並非在股市，反而是在債市，近日大市表現波動，有大量資金流入債市。不過，十大持美債的國家連續4至5個月減持美債，此現象過去數年少見。另外，聯儲局因應新冠肺炎疫情而有減息壓力，令債券價格推向不合理，為投資市場最大的危機。

大師又指，內地疫情已逐步受控，呼籲投資者毋須過分恐慌，早前已建議大家在28,000點水平減磅，再於27,000點附近買貨，料現價仍普遍高於平均買入價，不妨繼續持有，尤其是5G概念股或者個別中資股，靜待下星期再作部署。

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