樓價續跌：陳永傑指疫情擴散　香港樓價將跌5至10%

差餉物業估價署公布1月份樓價指數，按月下跌0.18%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月中美貿易戰達成首輪協議，整體樓市表現不俗，樓價跌幅亦因而收窄。

他指出，上周公布的中原城市領先指數，已開始反映疫情初期市況，結束四連升，微跌0.03%，預料疫情擴散下，樓價將續跌，但現時疫情已蔓延全球，香港銀行體系擁逾13萬億元存款，金融體系相對穩健，相信香港仍是全球資金避險城市首選之一，樓價跌幅有限，相信止於5%至10%。

而1月租金指數按月跌2.11%，跌幅明顯較樓價大，主要是於經濟下行周期，公司租客減少，租金下行會先於樓價，加上2月份疫情加劇，相信2月份租金指數跌幅會進一步加劇。

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