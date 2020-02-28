【瑞通推介】騰訊跌穿390元　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮新型肺炎疫情打擊全球經濟，美股連日急劇下挫，道指隔晚收報25,766點，大跌1,190點或4.4%，六連跌累瀉超過3,500點。

恒指周四(27日)在期指結算日先跌後升，收報26,778點，升82點(或0.3%)。周五(28日)早段再度受壓，一度挫逾600點至26,200點以下，其後維持約500點的跌幅。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾5,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,500萬元，反映投資者續博恒指出現技術性反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點。

騰訊控股周四大部分時間於400元樓下整固，午後由盤中低位394.4元急速拉升，高位曾見401.6元，最終收報399.2元，微跌0.1%，20天線得而復失。周五早段繼續回落，跌逾2%，低位跌至384.4元，穿390元和50天線支持，暫連跌3日。集團大部分業務不受疫情影響，令其近日走勢強於大市，不過400至420元水平獲利盤不少，倘要有所突破，或要視乎集團3月18日公布的業績表現。周四有逾3,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,800萬元淨流出。

友邦保險周四同樣午後抽升，最終由跌近1%轉為倒升1.1%收市，報78.15元，惟仍處各均線之下。股份周五早段再度隨市回落，曾見76.3元之3個月低位，跌幅逾2%。該股將於3月12日發布業績。周四有285萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有374萬元淨流出。

人民銀行預示擇機定向降準，以釋放市場流動性，帶動內銀股周四集體走高撐市。其中，工商銀行在四大行中跑贏，領漲2.2%收市，報5.46元，盤中曾升近3.2%至5.51元，升破10天和20天線。周五早段回調逾2%，低位跌穿5.3元。股份周四錄3.95億元北水淨流入。輪證資金流方面，周四分別有95萬和46萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－