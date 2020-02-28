【高盛推介】留意高槓桿平保認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周五(28日)早段跟隨大市回落，曾低見85.65元的近半年低位。有券商發表報告認為人行下調基準存款利率的可能性增加，看好平保在內的中國金融股。

資金近日對平保認購證有持續需求，過去12個交易日均見資金流入，而以過去5個交易日計有約3,200萬元流入，是同期第三大資金流入的個股相關資產。

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