【高盛推介】留意高槓桿平保認購證
2020年02月28日 13:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周五(28日)早段跟隨大市回落，曾低見85.65元的近半年低位。有券商發表報告認為人行下調基準存款利率的可能性增加，看好平保在內的中國金融股。
資金近日對平保認購證有持續需求，過去12個交易日均見資金流入，而以過去5個交易日計有約3,200萬元流入，是同期第三大資金流入的個股相關資產。
投資者如計劃部署平安認購證，可考慮以行使價86至98元、兩個月期以上作為篩選條件尋找中期輕微價外證，可留意當中槓桿最高的平保購證(22275)，行使價95.05元，2020年5月26日到期，實際槓桿19.1倍。
較貼價證則可留意中長期貼價平保購證(18168)，行使價92.05元，2020年12月23日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、中長期。
如欲部署平保牛證，貼價高槓桿可留意牛證(63794)，收回價83.08元，行使價82.48元，換股比率100，槓桿比率20.6倍。
收回價較遠可留意平保牛證(64335)，收回價80.08元，行使價79.48元，換股比率100，槓桿比率12.2倍，相近收回價產品中槓桿最高。
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