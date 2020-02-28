【大行報告】瑞信維持新地「跑贏大市」評級

該行指，新地核心盈利倒退2%，主要因為酒店業務乏善可陳所拖累，但物業銷售和租賃收入都按年升2%。中期息維持1.25元不變，而且資產負債比率亦維持在17.8%的健康水平。

該行引述新地管理層表示，2021財年的400億元銷售目標維持不變，縱然目前疫情肆虐，預測今年第三、四季會推更多樓盤，銷售會有好表現。

至於租務，該行引述管理層指，預計本年度續租租金會有所上升，而且大部分租約已談妥，租約的底租佔比達90%。

瑞信將新地的NAV預測下調2%，以反映資本化率上升25點子，以及5%的租金下調。又將集團的2020和2021年度盈利預測下調8%和5%。但認為集團的西九龍高鐵站上蓋項目長遠可帶來增長。

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