新冠肺炎：口罩變珍品！美擬動用「法案」命令生產

外國傳媒引述美國官員指出，總統特朗普正考慮動用《國防生產法案》來擴大，並確保美國國內生產口罩和防護衣。

美國國會在1950年代韓戰時通過《國防生產法》，賦予總統權力，以國家安全和其他名義，擴大關鍵材料或軍事、能源、航太的工業生產。

不過，有官員表示，這些防護產品很少是在美國製造，故若確定要在國內生產，可能會面臨困境。舉例來說，如果公司生產一般口罩和N95的比例是8：2，援引此法案後，政府便能要求公司更動生產線，將比例換成一般口罩20%、N95達80%。美國最大口罩生產商包括3M、Honeywell。

值得留意的是，去年中美貿易戰時，曾傳出中國可能限制稀土出口，美國國防部亦提出此法案，來支持美國減少對中國稀土的倚賴。可想而知當今「口罩」已變珍品！

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