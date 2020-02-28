新冠肺炎：美債息屢創新低　投資者正逼全球央行減息

反映美國整體融資成本的美國10年期國債孳息率低見1.2119厘，再創歷史新低，意味投資者加碼押注減息，並估計經濟衰退愈來愈近。

貨幣市場目前預計，聯儲局今年會減息3次，可能從4月開始；歐洲央行則將會在7月減息一次。根據一份類似的預期模型顯示，英國央行料將在8月減息。

歐洲央行的狀況比其他央行更艱難，如果形勢惡化，「彈藥」確實有限，而且包括行長拉加德在內的高層官員，此前已暗示還需要更多時間來評估新冠肺炎疫情的影響。

不過，就算像聯儲局這樣有更大減息空間的央行，在衝擊主要集中於經濟供應面的情況下，市場對於他們的貨幣政策應對是否有效也仍保持質疑。

丹麥丹斯克銀行表示，進行貨幣刺激的問題在於其對疫情影響的效力有限。在新冠病毒疫情之下，人們無法工作，供應鏈中斷，遊客也不會去意大利。貨幣政策能做的微乎其微。

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