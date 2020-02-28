【大行報告】工銀籲吸銀城生活　目標價2.47元

該行認為，公司將得益於其戰略規劃而保持快速增長，並預期從2018到2021年，公司的收入複合年增長率達43.6%，剔除2019年上市費用所產生的影響，淨利潤增長達49.4%，較行業預期增長平均水平的38.6%為高；在管面積將在2021年較目前增一倍。

工銀國際指出，銀城生活已逐步由房地產開發商的附屬業務，發展為一家向各類物業提供管理服務的獨立服務供應商，並於2019年位列行業全國百強第34位。於2019年4月30日，公司業務已擴展至10個城市，在管面積約2,000萬平方米，預期至2021年末將超過4,000萬平方米。

銀城生活的主要業務劃分為物業管理服務及社區增值服務。工銀國際預期，公司的物業管理服務收入2018至2021年的複合年增長率為47.5%。該行留意到，公司原有客戶續約率為100%，部分住宅客戶的服務費續約價平均調升20%。

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