【大行報告】大和看好九倉系重組　維持買入

該行指，私有化獲通過及完成分派後，吳光正家族將直接持有會德豐的房地產資產，料會德豐或將迎來進一步重組。

該行續指，是次交易的現金代價料最高約81.5億元，並非小數目，反映出該家族不太認為香港正面臨結構性下行。該行並指，在面臨危機時，在港購買優質資產一直是部分香港人所採用的策略，並且這種策略在過去非常有效。

－－－－－－