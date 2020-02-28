【大行報告】大和看好九倉系重組 維持買入
2020年02月28日 16:00
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日資券商大和發表報告評論，會德豐(00020)獲大股東提出私有化，正處於地產股有高折讓的時候，今次交易除了少數股東可得益，亦可釋放地產股的價值，重申對香港地產行業持「正面」看法。
該行認為，交易將不會對九龍倉置業(01997)及九龍倉(00004)的基本面造成大影響。雖然部分會德豐少數股東或傾向出售手上的股份獲利，但相信有關決定是基於股票流通量增加，多過基本面的考慮。該行維持對九倉置業以及九龍倉的「買入」評級。
該行指，私有化獲通過及完成分派後，吳光正家族將直接持有會德豐的房地產資產，料會德豐或將迎來進一步重組。
該行續指，是次交易的現金代價料最高約81.5億元，並非小數目，反映出該家族不太認為香港正面臨結構性下行。該行並指，在面臨危機時，在港購買優質資產一直是部分香港人所採用的策略，並且這種策略在過去非常有效。
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