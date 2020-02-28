【連跌兩周】二手樓價指數再挫0.38%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報178.11點，按周跌0.38%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.71點，按周跌0.46%。CCL(中小型單位)報178.05點，按周跌0.45%，連升5周後正常回軟。CCL(大型單位)報178.39點，按周跌0.03%，連跌3周共0.40%。新春後肺炎疫症擴大，樓市成交大減，以致CCL及CCL_Mass同樣連跌2周，分別累跌0.41%及0.48%，兼今周四大整體指數齊跌，是近6周首次出現。

近期各區二手買賣明顯增加，顯示新春後季節性旺市延遲出現。加上今周政府推出定息按掲支持市民置業，利好樓價走勢，短期內樓價有望止跌回穩，對CCL的影響將於3月下旬開始反映。

九龍CCL_Mass今周錄176.89點，按周升0.04%，是今周唯一錄得升幅的指數，反映疫情影響下，九龍樓價仍然逆市企穩。新界西CCL_Mass報164.03點，按周跌1.29%，連升5周後正常回軟。港島CCL_Mass報183.51點，按周跌0.40%。新界東CCL_Mass報186.23點，按周跌0.44%。

新春後2周計，港島樓價跌幅最少，累跌僅0.23%。新界西跌0.29%、九龍跌0.58%及新界東跌0.96%。

受疫情影響，新春後2周計，CCL累跌0.41%，CCL Mass累跌0.48%，CCL(中小型單位)累跌0.45%，CCL(大型單位)累跌0.20%。但新春旺市延遲至近期出現，加上政府推出定息按掲，3月下旬公布的CCL有望止跌回穩。

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