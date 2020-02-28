【市後重點睇】油金呈弱 道期跌272點
2020年02月28日 16:10
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(Getty Images圖片)
美匯指數企98.41，離岸人民幣(CNH)處7.0水平，港匯處7.7963，美元兌日圓跌破109關口。歐元兌美元報1.0996，英鎊報1.2865。油價續弱，布油跌至50.78美元，紐油報45.66美元。金價回落，處1,625美元。道指期貨跌272點。美國10年期國債孳息率低見1.2119厘，再創歷史新低。
●市後關注點
-21:30 美國1月商品貿赤、美國1月個人收入及開支
-22:45 美國2月芝加哥採購經理指數(PMI)
-23:00 美國2月密歇根大學消費情緒指數終值
●港股在2月最後一個交易日顯著下跌，恒生指數全日收報26,129點，跌648點或2.42%，兩萬六關失而復得。國企指數收報10,302點，挫290點或2.74%，主板成交1,681億港元，為逾一年最多。https://bit.ly/382czSl
-阿里巴巴跌逾2%，收報200元。
-【零售寒冬】海港企業去年少賺85%，今年籠罩完美風暴中。
●全球冧市：
-滬深三大股指收挫3至5%。https://bit.ly/2TnDYJd
-日股全周累瀉逾2000點，創雷曼後最大跌幅。
●新冠肺炎：
-高盛預警美企利潤恐現零增長。
-IDC料今年全球智能手機出貨量降，首季急瀉一成。
-中金國際指兩個礦山幾近無受影響。
-工銀亞洲加推企業客戶紓緩措施。
-日圓避險角色再現，兌港元彈上7.15。
-新西蘭可能最早3月減息。
-惠譽指亞太區債務風險上升。
-口罩變珍品！美擬動用「法案」命令生產。
-美債息屢創新低，投資者正逼全球央行減息。
●差估署：
-1月私宅售價指數兩連跌，租金挫逾2%。
-各區431呎以下單位呎價全線向上。
●樓價續跌：
-陳永傑指疫情擴散，香港樓價將跌5至10%。
-萊坊指未反映疫情影響，未來仍會向下。
-郭子威料上半年維持偏軟格局。
-張聖典估計全年挫一成。
●【熊出沒注意？】美股進入調整期，最壞情況係… https://bit.ly/3c8FG9U
●【大行觀點】瑞銀：全球冧市，投資者宜注意三大重點。https://bit.ly/32xze89
●全球冧市：史上回調得最快的股市是...預示會迅速反彈？https://bit.ly/2w8awPv
●疫情影響！全球股市損失逾46萬億，經濟勢創嘯後最差。
●仲諗加薪？花旗估全球企業盈利零增長，警告可能更低。
●日本1月工業產值增速放緩，勢陷經濟衰退。
●【大行報告】
-瑞信維持新地「跑贏大市」評級。
-零售轉弱，大摩續叫「減持」九倉置業。
●【連跌兩周】二手樓價指數再挫0.38%。
●資金避險！星1月非當地居民外幣存款月增5%，6年最高。
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