道期瀉近300　歐股早段挫3%　市場估聯儲3月100%減息

全球股市繼續受新冠肺炎疫情蔓延影響，歐股開市續插！德國DAX指數報11,953點，大跌413點或3.34%；法國CAC指數報5,336點，挫159點或2.9%；英國富時100指數報6,624點，瀉171點或2.53%。美國道指期貨現挫288點。

隨着疫情惡化，市場對聯儲局在3月減息0.25厘的機會升至72.7%；減息0.5厘的機會為27.3%，即3月減息機會達100%！

外國傳媒報道，希臘衛生部門周五(2月28日)指，已在雅典確認另一名女性感染了新冠病毒肺炎，她今年36歲，為服裝設計師，日前曾赴意大利參加米蘭時裝周。該患者現在雅典一家醫院接受救治，症狀較輕。自2月26日以來，希臘已出現4例新冠病毒肺炎感染者，分別是雅典和第二大城市塞薩洛尼基各兩人。他們中的3人近期有意大利旅行史，另一人為第一例患者的未成年兒子。

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