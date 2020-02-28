【疫市求生】仲等政府1萬蚊？嗱嗱臨靠自己搲銀！
2020年02月28日 16:32
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政府派每人一萬蚊，最快要等到暑假先收到錢，未能解決燃眉之急。所以，除了等派錢，不如試吓靠自己，深信「一雙手只要握成拳頭能捱下去，...」炒股、炒散，極速搵一萬元有計！
【炒股】
周五恒指一度跌穿26,000點水平，素有「閃電炒家」的國農證券董事總經理林家亨指，阿里巴巴(09988)、友邦保險(01299)及中國太保(02601)都好抵買，透露個人亦持有以上股份。阿里巴巴周五跌2.5%，友邦跌1.6%，太保跌3.3%。
他續說，如果美股下周反彈，港股都會跟上，而上述三隻股股價短線有機會飆升4至5%。若其推測準確，投資者只要合共以4萬多元，買入3隻股各一手，數天就可賺約1,600元。若以合共逾8萬元，買入3隻股各兩手，數天已可賺約3,200元。當然，不是所有投資者均有膽撈底，入市前還是要衡量個人的風險承受能力！
若想放大投資回報，他指，落重注或買衍生產品以少博大都可，但他不建議後者，因投機味濃，散戶隨時輸突。
他另指，目前炒港股「搵食」比炒美股易，因美股不會再創新高，且牛市將會於年內完結。多隻美國藍籌股，例如美國通用汽車(美股︰GM)、波音(美股︰BA)及思科(美股︰CSCO)等都創1年新低。
【炒散】
想搵炒散，都要留意市場供求，最近新冠肺炎疫情肆虐，市民少出戶，反而帶挈外賣平台生意大增，大家在放無薪假之時，不妨考慮做送餐專員，賺錢之餘又可以做做運動。
送餐服務平台「戶戶送」(Deliveroo)香港區總經理羅家聰表示，1月及2月的訂單數目按月增加60%，而過去兩個月合作的送餐專員數目亦增加近15%至約4,500名。
送餐專員的資格為18歲以上，擁有1部iPhone iOS 10或Android 5.0或更新型號的手機，均可以申請為戶戶送的送餐專員。車手則需擁有1部電單車或單車及安全裝備。
炒散靠多勞多得，以戶戶送送餐專員平均時薪近100港元為例，如果每日做足10小時，10日已能賺1萬元。他補充，其擁有彈性上班時間，可自行決定工作的地點及時間，甚至同時為多間公司服務。
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