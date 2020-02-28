新世界發展半年核心盈利39億 派息0.14元
2020年02月28日 16:36
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新世界發展(00017)公布，截至去年12月31日止6個月，集團錄得基本溢利39.29億港元，每股核心溢利0.38元，兩者均下跌27%。公司股東應佔溢利10.17億元，按年跌90%。派中期股息每股0.14元。
集團指出，期內物業發展貢獻減少，主因是香港項目入帳組合主要為存貨銷售，沒有新項目竣工，與2018年同期以柏傲灣為首的大型項目竣工之入帳組合比較出現變化；投資物業公平值變動基於香港物業市場現況出現調整，貢獻較2018年同期減少；策略性業務如設施管理、交通及酒店營運，均受到香港的社會事件及訪港旅客人數下跌所影響；個別新項目表現尚待提升；融資成本淨額增加，主因是新收購如富通保險後，令到平均貸款餘額增加，完成某些物業發展項目後資本化的利息成本減少，以及採納香港財務報告準則第16號的影響所致。
截至2019年底，集團現金及銀行存款約636億元，可動用的銀行貸款約310億元，資源合共約946億元。
期內集團香港及新加坡物業發展收入包括合作發展項目36.66億元及分部貢獻為17.77億元。物業銷售貢獻主要來自香港傲瀧、名鑄、柏蔚山及新加坡ARTRA等住宅項目，以及荃灣海濱花園停車場的出售。
截至2019年底，集團在香港持有應佔總樓面面積約900萬平方呎的土地儲備可作即時發展，其中用作物業發展的佔約420萬平方呎。與此同時，集團持有合共約1,660萬平方呎待更改用途的應佔農地土地面積。
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