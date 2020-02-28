金管局：1月樓按新批貸款額減6.4%　申請宗數則增16%

香港金融管理局公布，1月份住宅按揭新申請貸款個案，按月增加16.3%至9,115宗。不過，月內新批貸款額則減少6.4%至249億元，其中一手及二手市場批出的貸款雙雙下跌。至於涉及轉按交易所批出的貸款則增加2%，至56億元。

1月份，新取用按揭貸款額按月增加9.6%，至234億元。截至1月底的未償還按揭貸款總額增加0.7%，至約1.44萬億元。按揭貸款拖欠比率輕微下降至0.02%，經重組貸款比率維持於接近0%。

按揭貸款利率方面，選用港元拆息作為定價參考的新批按揭貸款，1月份所佔比例按月升3.1個百分點，至80.2%。至於選用最優惠貸款利率的比例則跌3.1個百分點，至16.7%。

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