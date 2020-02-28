【中環剝花生】外圍大冧市 港股3月難自保？
2020年02月28日 17:01
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新冠肺炎在全球擴散持續，市場恐慌情緒升溫！拖累多國股市齊齊冧檔，道指更創最大單日跌幅，相當慘情！港股2月升幅全數蒸發，二萬七關已失守、二萬六關睇怕亦難保？
疫情亦拖累多隻貨幣表現！作為風險貨幣的澳元匯價首當其衝，持續在11年低位徘徊；相反，日圓及瑞士法郎等避險貨幣被追捧，現價買入仲有冇So?
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