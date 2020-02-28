新世界：對樓市審慎樂觀　大圍站維持第2季推

他解釋，樓市目前雖然受制於新冠肺炎的疫情，可是剛性需求仍然存在，早前集團在元朗推售住宅項目，在短時間內沽清，剛性需求強勁，買家只是等待時機入市，預料在疫情受控之後，市場會釋放購買力可支持長遠發展。至於大圍站上蓋項目早前因為避免交差感染的機會而停工了兩星期，至上周已全面復工。

至於本次中期基本盈利跌27%，鄭表示，主要因為該半年度內新樓交付予買家較少所致，但稱這為「時間問題」，因為集團未來兩、三年會有150億至200億元的合同銷售等待入帳。他又表示，集團財務穩健，可動用現金資源逾900億元，融資成本僅3.7%，並且已大致完成再融資，以逆市「現金為王」的情況下，相信可「積穀防饑」，協助集團在合適時間入市。集團目前沒有大型的裁員計劃，希望與員工共度時艱。

他又指，集團會維持出售非核心資產的策略，今年目標是出售約150億元非核心資產，將現金投入在回報更高的業務。

租務方面，集團已按商戶的營業情況在2月向商戶減租，3月亦會有相似措施繼續減租。

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