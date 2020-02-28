新世界慈善基金口罩4月投產 每日產量20萬個
2020年02月28日 17:25
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鄭志剛(右)
在新冠肺炎之下，市場口罩嚴重短缺。新世界發展(00017)執行副主席兼總經理鄭志剛周五(28日)表示，集團的新世界慈善基金出資1千萬元與科研公司合作，生產香港製造的高科技口罩，預料會於4月投產，有兩條生產線，可日產20萬個，當中包括市場嚴重缺乏的兒童口罩。暫時無計劃向政府申請資助。
他指，集團一向致力於科研創科的投資，是次與科學園公司合作，推出納米殺菌的口罩，全部香港製造。惟有關產品不會用於謀利用途，初期口罩會免費派發予慈善團體和基層，長遠會以成本價發售予非牟利機構，並會供給集團員工如巴士司機使用。有關口罩生產需要的無菌室，則由集團的協興建築負責興建。
此外，他又表示，集團去年與慈善機構「要有光」合作發展「光村」社會性房屋，用於租予基層人士，有關土地的前期工作已完成，會向城規會申請興建，預料2022至2023年可以推出。集團在過去一年內亦再與6間慈善團體達成初步協議，集團將會捐出60萬平方呎土地，分布新界不同地方來興建這類社會性房屋。
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