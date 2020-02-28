新冠肺炎：裕元大致復工　估上半年業績有影響

於疫情發生前，集團中國生產基地的生產出貨量佔集團總生產出貨量約13%，而其中湖北省之生產線的生產出貨量則佔集團總生產出貨量2%以下。

另外，疫情亦對集團在中國及其他國家的生產線的供應鏈物流造成不利影響。其中，由於集團中國以外的生產線的部分原材料供應來自中國，而上游鞋材中國供應商復工狀況不一，致令部分原材料出現短缺，因而對集團中國以外的產能亦造成一定的影響，或將引致延遲出貨。集團已密切聯繫供應商，致力確保原材料供應，以及探討增加從中國以外供應商採購之替代方案。集團將盡最大努力履行其對客戶銷售訂單之付運承諾，並與客戶保持聯繫，適時調整交付時間表，以減少對雙方造成的負面影響。

董事會預計，疫情將對集團在2020年上半年的營業收入和業績產生負面影響，將採取相關成本控制措施，以降低有關之不利影響。

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