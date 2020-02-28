和記電訊全年多賺6%　末期息3.75仙

期內服務收益微減1%至36.13億元，主因是本地數據月費計劃的價格受壓所致，部分跌幅因漫遊數據收益增長強勁，以及企業解決方案帶來更多貢獻所抵銷。服務EBITDA增長6%，主因是集團嚴謹控制支出以提升營運效率所致。集團的服務EBITDA毛利率保持穩健，錄得32%，按年增長2個百分點。

截至2019年底，集團於香港及澳門的客戶總數約370萬名，按年升12%，有關升幅主要是由於預繳客戶增加所致，惟ARPU下降6%至205元，2018年為219元，主要是由於市場競爭激烈所致。

展望未來，集團經營環境存在更多不明朗因素，預期本地需求及市場氣氛短期內持續疲弱，並進一步放緩。集團現正投入資源發展5G基建，作為集團長遠改革網絡基礎設施計劃之一環，尤其在拓展及改善客戶服務範疇，同時繼續為客戶提供具競爭力的通訊服務。集團計劃採用先進的5G技術，發展優質的5G網絡服務，以便在電訊業邁向5G新世代的過程中保持競爭力。

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