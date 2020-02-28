慘過金融海嘯！全球物流半癱瘓　閒置貨櫃輪急增

外國傳媒報道，目前中國物流業仍處於半癱瘓狀態，以致工廠生產線即使恢復運轉，但貨運到了碼頭仍遭遇封路、隔離檢疫等障礙，導致一些碼頭被進港的船運貨櫃或鐵礦砂塞爆，碼頭倉庫也堆滿，因貨櫃車不足而無法出口貨物。許多工廠依然被迫閒置，因極需的零組件還未到。

事實上，全球海運業早已首當其衝，在世界各地的港口，舉目可見閒置的貨櫃輪，根據海運諮詢公司Alphaliner資料，按噸位計，目前閒置未用的貨櫃輪，較2008年全球金融海嘯時還要多。

全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基集團(Moller-Maersk)周四(27日)表示，中國約3/5的貨櫃車運力已照常運輸，但3大沿海港口，即上海、寧波和天津新港都堆滿冷凍貨櫃，滿載進口的蔬果和冷凍肉品。

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