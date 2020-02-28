慘過311大地震！日本經濟「停擺」　分析憂影響巨

外國傳媒報道，日本首相安倍晉三周三(26日)召開疫情會議，要求大型體育及文化活動，在未來兩周採取中止、延期，以及縮小規模等應對措施。再加上東京迪士尼、大阪環球影城，以及東京上野動物園相繼暫時休業，令分析師擔心，這波疫情短期內對日本經濟造成「311大地震」以來最大衝擊。

三菱日聯證券分析師藤戶則弘表示。消費稅增加的負面影響，加上疫情，讓海外投資者感受到龐大風險，東京奧運是否延期似乎也是市場拋售的話題。

第一生命研究所的分析師長濱俊宏估計，2011年「311」東日本大地震後，日本的家庭消費4個月內減少了約2.2萬億日圓，即約兩周減少低於3,000億日圓。不過，他表示，這次日本政府呼籲採取約束措施，其影響可能會比地震後更大，因為兩周內消費減少超過3,000億日圓是有可能的。

－－－－－－