新冠肺炎：南韓撥款16萬億韓圜抗經濟衝擊

外媒報道，南韓經濟副總理兼企劃財政長官洪楠基召開會議，為因應新冠肺炎疫情，政府決定撥款16萬億韓圜(約1,024億港元)，以減輕對民生和經濟的衝擊，加強支持消費、投資和出口。

報道指，財政撥款在內的特別對策包括將3至6月的刷卡消費個稅扣抵比率，提升至目前水準的2倍；同期購買轎車適用的個別消費稅稅率從原先的5%降至1.5%，降稅幅度達7成，還將向小微企業提供增值稅優惠等。

政府將向因疫情休假在家照顧子女的家庭提供最高50萬韓圜補助，並向就業老人額外提供其收入總額20%的購物券。

上述16萬億韓圜預算，加上正在執行的4萬億韓圜撥款和6.2萬億韓圜的補充預算，政府為因應疫情投入的資金總計超過26萬億韓圜(約1,665億港元)。

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