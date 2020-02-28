新冠肺炎：港交所就疫情下企業刊業績問題作回應
2020年02月28日 18:52
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早前香港交易所(00388)及證監會就新冠肺炎疫情對上市公司發布業績事宜發出指引，惟遭會計業界指欠缺細節說明，港交所周五(28日)發出常見問題集(FAQ)，清晰列明如何處理有關問題。
常見問題集提到，假設發行人能夠在3月31日前，刊發未與核數師議定的初步業績公告，股份不會停牌。至於公告內容除了初步業績外，亦可包括業績並未經與核數師議定的聲明、解釋為何未有取得核數師的同意，以及預期將會與核數師議定業績的日期、業績是否經與審核委員會議定，若存在分歧則可提供詳細信息。
該所又指，如若核數師隨後擬定財務業務，上市公司應該刊發進一步公告。若帳目有調整，公告亦應該清楚解釋。
另外，假設上市公司運作受疫情而有嚴重影響，無法準備管理帳目，應該及早就可以匯報的財務資料諮詢聯交所，該所將評估有關資料是否足以維持一個有秩序、信息靈通和公平的市場，而判斷有關證券可否繼續買賣。
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