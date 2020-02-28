【數據嚟喇】周六內地公布製造業PMI　反映疫情打擊

新冠肺炎疫情肆虐，對經濟的影響即將有數據證實！周六(29日)內地會公布採購經理指數(PMI)，市場已預計會挑戰2008年全球金融海嘯以來最嚴重低位。

【2月29日(周六)】

香港時間早上9時：內地公布2月官方製造業PMI

市場估計，官方製造業PMI可能從1月的臨界水平50降至40.7。該指數唯一一次低於40.7便是全球金融危機最嚴重的時候，2008年11月為38.8。另外，內地亦會公布官方非製造業PMI，同時可能自2007年調查開始以來，首次降至50盛衰分界線之下。

【3月2日(周一)】

接下來的下周一香港時間早上9時45分，內地會公布2月財新PMI。市場已估計，財新2月製造業PMI勢必會跌至50之下。

財新製造業PMI主要涵蓋小型、私營出口商，而它們可能在疫情的最大受害者之列。春節假期延長、工作天數減少、勞動力短缺，給產出帶來了巨大的下行壓力。由於本月國內消費萎縮，新訂單可能大幅下降。生產者價格也承壓。

展望未來，防控新冠病毒疫情方面的進展，以及當局的扶持政策應能支持未來出現反彈。對前景很重要但是更不明朗的是，需求的恢復速度將有多快。

●下午4時30分

香港公布，1月零售額下降幅度可能加大，反映經濟堪憂。

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