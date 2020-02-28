THE RICHMOND加價1%推30伙　平均呎價逾3.46萬

疫症下個別樓盤加價加推單位應市。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西半山THE RICHMOND銷情理想，為回應市場需求，剛上載價單3號，共涉30伙，銷售安排將於稍後公布。他續說，全盤暫已累售50伙，佔可供發售單位約88%，包括18伙開放式、31伙1房戶及1伙兩房戶，套現約4.17億港元。

價單顯示，新推單位包括7伙2房、7伙1房及16伙開放式戶，扣除最高7%折扣後，折實平均呎價34,673元，輕微加價1%。整體折實售價由636.12萬至逾1,782.71萬元，實呎價由30,304至38,587元。

當中2樓B室納米戶，實用面積181方呎，細絕西半山，平台40方呎，折實售價676.67萬元，呎價約37,385元。

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