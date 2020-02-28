巴士載客量挫四成 新創建未回應會否裁員
2020年02月28日 19:48
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新創建(00659)公布截至去年12月底中期業績，中期純利按年大減33.44%至15.14億港元，主要由於設施管理及交通業務備受壓力，惟由公路、飛機租賃和保險組成的核心業務盈利卻按年增長12%。公司擬維持派0.29元中期息。
核心業務中，佔比最多的道路業務經營溢利錄得輕微增長，佔9.5億元。行政總裁馬紹祥表示，由於內地政府對所有收費公路實施免收通行費政策，對業務帶來即時負面影響，現階段亦難以評估對首季收入的影響。惟內地當局將適時公布保障公路投資者的政策，對業務長遠發展有信心。
至於去年11月才完成收購的富通保險業務，兩個月溢利為1.6億元。年化保費和新業務價值分別按年升11%及21%。執行董事何智恒相信，在疫情過後，市民醫療保障意識有望提升，加上預期保險業務與新世界集團產生協同效應，能進一步釋放業務價值。
自去年起至今的社會事件及疫情加大交通業務的經營壓力。馬紹祥指，由於外出市民減少，令新巴及城巴載客量大減四成。公司透過縮減巴士班次及安排員工放無薪假應對經營困境，惟他無回應公司有沒有計劃裁員及減薪。
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