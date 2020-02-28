新盤UPDATES：疫市下　發展商加強促銷

疫症威脅雖未解除，發展商仍爭相加強促銷各區樓盤，推動一手住宅交投量略見回升，當中樓價逾千萬元的大戶承接不俗。

●逸瓏園低層戶售1,380萬元

●峻源連沽2伙 套現近3900萬元

中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛連沽兩伙，套現近3,900萬元。當中3座8樓A室，實用面積1,185方呎，成交價1,946.8萬元，呎價16,429元。而同座9樓A室，面積相同，售價1,950萬元，呎價16,456元。

●晉海高層戶獲承接 呎價逾1.7萬元

●OMA OMA新增售價3%印花稅優惠等加強促銷

同時，亦推出Super Easy Plus樓價9成按揭計劃，買家可獲3年利息回贈，金額約佔樓價9%，但選用該計劃須多付售價5%。資料顯示，該盤開售至今累沽343伙，套現近19.7億元。

●THE RICHMOND加價1%加推30伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西半山THE RICHMOND銷情理想，為回應市場需求，剛上載價單3號，共涉30伙，銷售安排將於稍後公布。他續說，全盤暫已累售50伙，佔可供發售單位約88%，包括18伙開放式、31伙1房戶及1伙兩房戶，套現約4.17億元。

價單顯示，新推單位包括7伙2房、7伙1房及16伙開放式戶，扣除最高7%折扣後，折實平均呎價34,673元，輕微加價1%。整體折實售價由636.12萬至 逾1,782.71萬元，實呎價由30,304至38,587元。

當中2樓B室納米戶，實用面積181方呎，細絕西半山，平台40方呎，折實售價676.67萬元，呎價約37,385元。

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