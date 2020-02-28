新盤UPDATES：疫市下 發展商加強促銷
2020年02月28日 19:59
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疫症威脅雖未解除，發展商仍爭相加強促銷各區樓盤，推動一手住宅交投量略見回升，當中樓價逾千萬元的大戶承接不俗。
●逸瓏園低層戶售1,380萬元
信和置業(00083)位於西貢的逸瓏園，售出3座2樓C單位，實用面積888方呎，售價1,380萬元，呎價15,541元。買家可享代繳從價印花稅等優惠。
●峻源連沽2伙 套現近3900萬元
中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛連沽兩伙，套現近3,900萬元。當中3座8樓A室，實用面積1,185方呎，成交價1,946.8萬元，呎價16,429元。而同座9樓A室，面積相同，售價1,950萬元，呎價16,456元。
●晉海高層戶獲承接 呎價逾1.7萬元
新鴻基地產(00016)已屬現樓的將軍澳日出康城晉海，售出第1A座49樓B單位，實用面積708方呎，以1,215.64萬元獲承接，呎價17,170元。
●OMA OMA新增售價3%印花稅優惠等加強促銷
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，剛更新價單，選用90天現金付款買家，可享新增售價3%的印花稅優惠。
同時，亦推出Super Easy Plus樓價9成按揭計劃，買家可獲3年利息回贈，金額約佔樓價9%，但選用該計劃須多付售價5%。資料顯示，該盤開售至今累沽343伙，套現近19.7億元。
●THE RICHMOND加價1%加推30伙
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西半山THE RICHMOND銷情理想，為回應市場需求，剛上載價單3號，共涉30伙，銷售安排將於稍後公布。他續說，全盤暫已累售50伙，佔可供發售單位約88%，包括18伙開放式、31伙1房戶及1伙兩房戶，套現約4.17億元。
價單顯示，新推單位包括7伙2房、7伙1房及16伙開放式戶，扣除最高7%折扣後，折實平均呎價34,673元，輕微加價1%。整體折實售價由636.12萬至 逾1,782.71萬元，實呎價由30,304至38,587元。
當中2樓B室納米戶，實用面積181方呎，細絕西半山，平台40方呎，折實售價676.67萬元，呎價約37,385元。
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