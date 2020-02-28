樓價UPDATES：後市看淡　港島低價盤湧現

二手樓價走勢下行，部分屋苑出現低價或減價個案，北角富麗園更有三房戶，成交價及呎價創近一年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角雲景道50號富麗園C座中層03室，面積684方呎，3房間隔，座向北面，望樓景，獲區外換樓客以約1,120萬元承接，呎價16,374元，造價及呎價創屋苑同類型單位近一年新低。原業主於2004年1月購入上址自住，當時作價256萬元，持貨至今沽售，獲利約864萬元，單位16年升值3.4倍。

●堅尼地城寶翠園8座高層E室，面積約1,160方呎，三房一套間隔，本月叫價3,150萬元放售，減價100萬元，以3,050萬元交吉沽出，呎價約26,293元。原業主於2004年6月以960萬元購入上述單位，持貨15年獲利約2,090萬元，物業升值逾2.1倍。

●北角宣協大廈中層B室，實用面積274方呎，2房間隔，座向北面望街景，獲區外上車客以約550萬元承接，呎價20,073元，屬市價水平。原業主於2008年5月以209萬元購入上址自住，持貨近12年至今轉手，帳面獲利約341萬元離場，單位期內升值1.6倍。

●鰂魚涌康怡花園R座中層4室，實用面積490方呎，2房間隔，以850萬元易手，呎價17,347元。原業主於2007年11月以320萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利530萬元，單位升值166%。

●柴灣杏花邨3座中層01室單位，實用面積471方呎，為兩房間格，望內園景，以約785萬元成交，呎價約16,667元。原業主於2009年11月以約323萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約462萬元，物業升值約143%。

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九龍

●九龍灣淘大花園A座中層4室，實用面積約375方呎，為兩房兩廳間隔，望內園景。單位於上月中放盤630萬元，及後累減至590萬元並同時獲多組買家議價，終於日前再減至572萬元完成交易，累減58萬元或約9%，呎價約15,253元。原業主於1995年6月，以約168萬元購入物業。持貨24年，現轉手帳面獲利約404萬元，物業升值逾2.4倍。

●紅磡黃埔花園12期4座中層C室，實用面積729方呎，成交價1,100萬元，呎價15,089元。原業主於2009年9月購入上址，當時作價520萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利580萬元，單位期內升值1.1倍。

●大角咀奧柏‧御峰1座中層C室，實用面積332方呎，1房間隔開放式廚房，座向北面，外望樓景，以620萬元沽出，呎價18,675元。原業主於2012年4月以383萬元購入上址，持貨至今將單位轉售，獲利237萬元離場，單位近8年升值62%。

●奧運站浪澄灣2座中高層D室，2房間隔，向西北望海景，實用面積約564方呎，業主以約2.4萬元放租1個月後吸引區內客洽詢，議價後減價2,500元，以2.15萬元租出，實用呎租約38.1元。資料顯示，業主於2016年12月以約829萬元購入上述單位，現享回報約3.1厘。

●奧運站君滙港6座中層B室，2房間隔，望開揚景，實用面積約474方呎，業主以約2萬元放租，僅3天即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.8萬元租出，呎租約38元，減幅約10%。資料顯示，業主於2006年12月以約328.6萬元購入上述單位，現享回報約6.6厘。

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新界

●東環6B座中層8室，實用面積483方呎，兩房套房間隔，坐向南，享開揚園景，原叫價650萬元，新近減至625萬元沽出，呎價12,940元。買家為年輕新婚夫婦，鍾情屋苑樓齡新，參觀上址隨即洽購自用。原業主於2015年1月以494.98萬元買入單位，現轉手帳面獲利130.02萬元，單位期內升值約26%。

●馬鞍山居屋富寶花園2座高層C室，實用面積592方呎，3房間隔，單位原本叫價約690萬元於自由市場放售，一名外區首置客睇樓約1個月，見上述單位擁開揚景觀，享海景，加上連裝修可隨時入住，雙方議價後終以650萬元成交，呎價約10,980元。原業主於2007年11月份以約185萬元購入上述物業。

●荃灣柏傲灣1B座高層B室，面積約525方呎，兩房間隔，望開揚海景。單位放盤約5個月個，業主原開價1,100萬元，經議價後減價125萬元或約11.4%，終以975萬元成功沽出，呎價約18,571元。原業主於2017年2月，以約823.5萬元購入上述單位，持貨約3年，現轉手獲利約151.5萬元，物業升值約18%。

●屯門南浪海灣5座高層H室，實用面積524方呎，享開揚景致，叫價650萬元。業主之前將單位作出租用途，見疫情未受控，後市未明，決定止賺離場，新近減價30萬元，以620萬元沽出單位，實用呎價約11,832元，減幅約4.6%。買家為區內家庭客。原業主則於2013年7月以180萬元購入上址，現帳面獲利440萬元或2.4倍。

●將軍澳君傲灣2座低層D室，實用面積436方呎，屬2房設計，成交價738萬元，折合實用呎價16,927元。原業主於2008年3月以269萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利469萬元，升值逾1.7倍。

●馬鞍山星濤灣2座低層C室，實用面積513方呎，2房間隔，享海景。單位原叫租1.8萬元，放盤3個月，最終以1.75萬元租出，呎租34.1元。業主於2017年6月購入上址，當時作價600萬元，現享租金回報3.5厘。

●馬鞍山薈晴1座高層A06室，實用面積427方呎，2房間隔，座向南面，望遠景。單位原開價760萬元，放盤3個月，減價10萬元，減幅約1.3%，最終以750萬元沽出，呎價17,564元。原業主於2016年11月購入上址，當時作價665萬元，持貨3年多至今沽售，獲利85萬元離場，單位期內升值13%。

●屯門怡樂花園3座高層F室，實用面積511方呎，三房一廳，日前獲區內客以月租1.25萬元承租單位，平均呎租為24.5元。以現時同類型單位的銀行估值價約606萬作計算，該單位的租金回報率可達2.5厘。

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