2020年福布斯中國女富豪25人入選 身家最少百億人幣
2020年02月28日 21:06
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福布斯中國發布「2020年中國最富有女性榜」，今年上榜的25位女富豪財富總額為9,057億元人民幣(下同)，比去年約5,201億元，大幅上升約74%。今年入圍門檻更升至102億元，遠高於去年的87.8億元，所有上榜的女富豪均是名副其實的百億富豪。
今年的女性榜中，有5位女富豪首次進入榜單。其中，上海科創板A股華熙生物(688363.SH)董事長趙燕身價飛升，全因該公司去年成功掛牌，再次登陸資本市場，帶挈趙燕總財富升至280.6億元。
今年榜上名次升得最快的，則是來自翰森製藥(03692)主席鍾慧娟。當該公司在去年在港順利上市後，鍾氏瞬即躍升為掌控中港兩地市值最高醫藥股的「藥企一姐」，總財富更飆至853.6億元，並打入福布斯中國女富豪三甲排名中第三位。
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