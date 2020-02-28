2020年福布斯中國女富豪25人入選　身家最少百億人幣

福布斯中國發布「2020年中國最富有女性榜」，今年上榜的25位女富豪財富總額為9,057億元人民幣(下同)，比去年約5,201億元，大幅上升約74%。今年入圍門檻更升至102億元，遠高於去年的87.8億元，所有上榜的女富豪均是名副其實的百億富豪。

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