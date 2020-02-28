新冠肺炎：供應鏈斷裂　印度2月製造業大受打擊

外國傳媒報道，許多印度企業表示，2月生產線大受打擊，因疫情阻斷了從中國進口的原材料和零件。

其中，印度第3大機車廠商TVS Motor表示，因從中國進口的部分機車零件短缺，導致本月產量下降。

事實上，印度有多間企業面臨此困境，中國進口原材料長期中斷，恐會延遲印度經濟復甦速度，也將是印度11年以來，經濟增長最弱的一年。

投行ICICI Direct認為，印度就算想將零件供應商轉移至亞洲其他國家，也要計算入航空運輸帶來的成本，估計空運將使零件成本提高5至6%。

野村表示，中國佔了14%印度進口總額，而這些進口額中有60%以上是電機、器材和有機化學品，另外7%是塑料和化肥，他們估計印度國內汽車、電器、太陽能和農業將受損。

不過，野村和花旗認為，平常需要使用原材料的中小型工廠如紡織業、化肥廠、煉油廠等，將因這波疫情價格下跌，且來自中國的競爭減少而因此受惠。

Emkay全球金融機構預估，生產藥物的原料商也將因漲價而獲利，但持續中斷的供應鏈將會衝擊印度的夏季購物高峰期。

花旗研究表示，製造業佔了印度GDP不到20%，故衝擊有限，但國內可能需要財政刺激經濟。

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