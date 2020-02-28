有隱憂！內地民營石油貿易商倒下　市場恐骨牌效應

外國傳媒報道，一家與中國獨立煉油企業山東天弘化學有關聯的石油貿易商倒下了，正加劇人們對這類約佔中國原油加工能力1/4的企業財務穩定性的擔憂。

根據提交給新加坡會計監管機構的文件，代表民營煉油企業「山東天弘化學」採購石油的「鴻泰能源」，於2月份進入託管程序。它的倒閉引發了對許多中國民營煉油廠財務狀況的關注；為了讓設施現代化，並在全球範圍內採購原油，這些企業已經積累了巨額債務。

報道指出，鴻泰能源的消息正在整個石油貿易世界中回盪，隨着新型冠狀病毒疫情對利潤率構成威脅，再加上中國信貸廣泛緊縮，貿易商和銀行家愈來愈警惕自己對中國民營煉油的風險敞口(即未被對沖的風險)。目前市場憂慮，有民營煉廠倒閉，可能會促使銀行向信用擔保安排裏的其他方尋求付款，從而可能導致骨牌效應，可能牽連同類的其他公司。

牛津能源研究所中國能源項目主任Michal Meidan指出，在新加坡，許多民營煉廠已經上了銀行的信用風險警惕名單，新冠病毒肯定會導致現金流收緊，並加劇銀行的擔憂。

鴻泰能源和山東天弘都是中國集團企業萬達的子公司，而萬達本身就在沉重的債務中掙扎。

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