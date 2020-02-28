夜市直擊：道指早段再瀉逾千點 港股夜期挫至25500水平

新冠肺炎疫情在全球蔓延觸發市場大恐慌，美股道指周四(27日)歷史性暴跌1,190點後，周五(28日)早段跌勢未止。道指再大幅低開1,050點或4.08%，報24,716點，為2019年6月以來首次跌穿25,000點關口；納指續瀉290點或3.5%，至8,275點；標指現報2,861點，跌117點或3.95%，美股全周計勢錄得金融海嘯以來最大單周跌幅。

港股夜期低見25,582點，跌588點，低水達548點。紐約期油現報每桶45.41美元，跌3.57%；布蘭特期油現報每桶50.51美元，跌2.36%；現貨金現報每安士1,621.32美元，跌1.44%。

俗稱「恐慌指數」的VIX指數報49，大升25%，遠高於20的長期平均值，意味市場極度恐慌。

據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三止1周，全球股票基金錄得約190億美元資金淨流出，當中，美股基金淨走資177億美元(約1,380億港元)，數字並未反映周四「冧市」影響。

標指過去6日由紀錄高位回落逾10%，步入技術性調整，德意志銀行首席經濟師Torsten Slok指出，過去一周「冧市」速度，比1987年10月股災「黑色星期一」還要快，當年美股在8月見頂。

據統計顯示，自2次大戰以來，美股26次調整市中(不計今次)，平均跌幅為13.7%，平均需要4個月才重返調整前水平，而之前一次調整市於2018年9至12月發生。

輝立證券駐新加坡研究主管Paul Chew指出，市場原先估計中國疫情受控，並於首季見頂，惟目前疫情在中國以外地區擴散，美企開始發出盈警，市場正重新評估對市場的影響，因此預期股市進一步向下，直至情況穩定下來。

Guggenheim Investments全球首席投資主管Scott Minerd稱，今次疫情可能是其基金經理生涯中最糟糕的事件，因為聯儲局已無能為力，缺乏工具應對有關經濟衝擊。他並指一旦疫症在美國擴散，美股或從高峰回落40%。

由2009年至今一直是美股大好友，去年12月初呼籲投資者要撈底，預計美股今年初依然會創新高，惟2月12日警告標指可能「顯著下跌」，結果再次言中的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut最新警告，美股拋售將持續至下周。

他說：「我已在華爾街任職了50年，總認為『周五冇奇迹』。當市場陷入任何一種恐慌情緒時，很少會在周五觸底反彈。投資者往往回家為自己的損失感到不安，然後在周一和周二繼續沽。」

另外，法國巴黎銀行經濟學家Ryutaro Kono周五(28日)表示，若因新冠肺炎疫情失控，而要停辦東京奧運，恐大舉衝擊日本金融體系，引爆「歐債危機」式風暴。他指出，日本除損失旅遊收入，取消奧運恐引發旅遊及地產業不良貸款激增，銀行將會陷困，日本央行或許要被迫介入，以負利率泵水予銀行。

不過，最壞情況是全球經濟陷入衰退，日本恐重蹈類似2010年代歐債風暴的惡性循環，當時政府提供受困銀行貸款，引發國家財政困難，反過來又衝擊銀行。

疫情方面，墨西哥確診首例新冠肺炎病例！墨西哥衛生部發布信息指，首例患者是一名35歲的男性，2月14日至22日曾在意大利北部停留，22日返回墨西哥城。墨西哥衛生部呼籲民眾不要恐慌，墨西哥總統洛佩斯表示，墨西哥有能力抗擊新冠肺炎疫情。

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