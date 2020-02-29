東方日報B1：全球大冧市　美股日日閃跌千點

美股連日恐慌，幾乎日日閃跌千點。道指周四狂插1,190點，創單日最大點數跌幅，標指短短六個交易日由歷史高位調整逾10%，步入技術性調整，史上最快；周五再度受壓。全球股市自一月廿日開始受投資者關注以來，蒸發至少6萬億美元市值(約46.8萬億港元)，更有著名基金經理警告，美股有機會從高峰調整40%。

港股周五跟隨外圍受壓，恒生指數曾急瀉789點，一度失守26,000點關，低見25,989點，收市依然挫648點，報26,129點，單日市值蒸發9,807億元。中國滬綜指及深成指收市分別挫3.71%及4.8%，報2,880點及10,980點。亞太區股市中，包括恒指、日股及韓股等7個主要指數已較近期高位累瀉逾1成，步入技術性調整。MSCI所有國家世界指數回吐至去年10月以來最低水平。

美股周五早段未止瀉，低開1,085點，報24,681點，連跌七日，累瀉4,667點，標指挫93點，至2,884點，納指挫302點，至8,264點，3個指數均挑戰金融海嘯以來最大單周跌幅。

歐股繼續向下，英、法及德國股市分別曾挫4.63%、4.6%及5.2%。事實上，反映歐股的Stoxx 600指數同樣由近期高位回落逾1成。

據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三為止一周，全球股票基金錄得約190億美元(約1,482億港元)資金淨流出，當中，美股基金淨走資177億美元(約1,380億港元)。

回溯美股周四大冧市，道指在45分鐘內暴瀉500點，標指和納指分別挫4.42%和4.61%，以百分比計，雙雙為2011年8月以來最傷，點數計的跌幅則是歷來最慘。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數再飆逾42%，至39.16點，超過2018年12月美股險陷「熊市」的水平。至於加拿大股市更因交易激增導致系統故障，尾市停止交易。

外電引述統計顯示，自二次大戰以來，美股26次調整市中(不計今次)，平均跌幅為13.7%，平均需要4個月才重返調整前水平，而之前一次調整市於2018年9至12月發生。

Bahnsen Group投資總監David Bahnsen形容周四「冧市」是「血流成河」。德意志銀行首席經濟師Torsten Slok指，過去一周「冧市」速度，比1987年十月股災「黑色星期一」還要快，當年美股在8月見頂。標指6個交易日由歷史高位跌逾10%，屬史上最快。

輝立証券駐新加坡研究主管Paul Chew指出，市場原先估計中國疫情受控，惟目前疫情在中國以外地區擴散，美企開始發出盈警，市場正在重新評估對市場的影響，因此預期股市進一步向下，直至情況穩定下來。

Guggenheim Investments全球首席投資主管Scott Minerd稱，一旦疫症在美國擴散，美股或從高峰回落40%。負責管理2,150億美元資產的他向客戶表示，會盡量買入高質素和較長期資產，以應對長期低息環境。

他並指，今次疫情可能是其基金經理生涯中最糟糕的事件，因為聯儲局已無能為力，缺乏工具應對有關經濟衝擊。

雖很多專家警告勿撈底，但亦有少數投資者「人棄我取」。Cambiar投資總監Brian Barish稱，市況急跌觸發去槓桿化，跌勢可能未完，但因跌得太快，不少心儀股份股價已到「買入」水平，並指主要股價錯置的股份包括航空、郵輪及度假村等，值得吸納，但卻同時提到這些股份的第2季盈利預測是「垃圾」。

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