疫情蔓延歐股收挫3%　Thyssenkrupp冧半成

全球股市繼續受新冠肺炎疫情蔓延影響，歐股三大指數收市跌逾3%，當中德國DAX指數報11,890點，大跌477點或3.86%；法國CAC指數報5,309點，挫185點或3.38%；英國富時100指數報6,580點，瀉215點或3.18%。事實上歐洲股市周四已經進入修正區間。

外國傳媒報道，希臘衛生部門周五(2月28日)指，已在雅典確認另一名女性感染了新冠病毒肺炎，她今年36歲，為服裝設計師，日前曾赴意大利參加米蘭時裝周。該患者現在雅典一家醫院接受救治，症狀較輕。自2月26日以來，希臘已出現4例新冠病毒肺炎感染者，分別是雅典和第二大城市塞薩洛尼基各兩人。他們中的3人近期有意大利旅行史，另一人為第一例患者的未成年兒子。

企業消息方面，Thyssenkrupp同意以172億歐元將其電梯部門出售給Advent，Cinven和德國RAG基金會的財團。股票先升後跌約5%，原因是公司排除了特別股息，並表示所得款項將用於重組或出售剩餘業務。

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