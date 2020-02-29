為股市「補倉」金價挫逾4%　近七年最大跌幅

隨着環球股市大跌，黃金也不能再作為避風港。周五紐約期金收跌4.6%至每安士1,566.7美元，創近7年最大跌幅，全周計跌5%，全月計則回調1%；現貨金盤中一度跌4.5%，據彭博數據，這是2013年6月以來最大跌幅。分析認為，由於投資者需為其他類別資產「補倉」，不得不拋售黃金套現。

渣打銀行分析師表示，由於美國股票市場出現崩盤，數只基金急需現金，因此現貨黃金受到了來自追加保證金的影響，黃金被用作股票市場中的流動資產進行交易。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch也指出「這是流血事件，首先是股權投資者強迫賣出，他們賣出了黃金頭寸以彌補股票虧損和補倉。」

事實上，市場也同時擔心新冠肺炎爆發對黃金需求的影響。亞洲國家是金條的最大消費國之一。

SMC Comtrade大宗商品研究副總裁Vandana Bharti表示：「我們逢低吸納，因為黃金的主要趨勢仍在上漲，因此我們預計會買入。」

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