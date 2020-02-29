原油需求日益悲觀　國際油價全周挫16%

受累於新冠肺炎在全球多地擴散，國際油價創自金融海嘯以來最大單周跌幅。周五紐油期油4月合約收報每桶44.76美元，單日收跌4.9%，全周計則跌16%。布蘭特期油4月合約則單日跌3.2%至每桶50.52美元，全周跌14%，是2016年1月以來最大單周跌幅。

市場對疫情影響全球原油需求日益悲觀，推動原油價格加速下跌。摩根大通分析師表示，此前曾預計，疫情對第一季度的經濟帶來重大影響，但近期事態的發展表明，其對第一季度經濟的影響比預期更大。

分析人士指，這輪油價暴跌可能對「議而不決」的石油輸出國組織及其盟國施加了更大的壓力。他們準備下周開會討論是否有可能進一步減產以平衡供需。

施耐德電氣高級商品分析師Robbie Fraser表示，任何樂觀的樂觀情緒都可能取決於油組在下周會議上採取進一步行動的前景。對於減產，Robbie Fraser認為俄羅斯最近提供了更多的支持性意見。

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