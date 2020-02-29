零息時代將重啟？疫情恐慌蔓延　鮑威爾暗示必要時減息

美股連續第7日下跌，促使華爾街銀行紛紛呼籲聯儲局近期減息。美國聯儲局主席鮑威爾暗示，準備在必要時降低利率，以支持經濟擴張。

他指出，美國經濟基本面依然強勁，但新冠肺炎對經濟活動構成不斷變化的風險。聯儲局正在密切監控事態發展及其對經濟前景的影響，將酌情使用工具和採取行動來支持經濟。

最近幾日，聯儲局官員對緊急降息的說法還是有所牴觸，稱存在太多不確定性。與此同時，經濟學家則一直在降低對全球和美國經濟增長的預測。

而作為世界上最安全的資產之一，美國國債孳息率已跌至歷史新低。

事實上，貨幣市場的交易員開始押注，如果疫情變得更糟，聯儲局可能會被迫緊急減息。歐洲美元期權市場的一些參與人士已開始就此做風險對沖交易，認為聯儲局最早可能6月份降息至零，即較當前目標利率下調約1.5個百分點。

隨着美股連日下挫，聯邦基金利率期貨顯示，市場預計聯儲局最早會在3月份降息0.25厘，到2020年底前，還會進行3至4次相關幅度的減息。

瑞銀駐倫敦的利率策略師John Wraith稱，鑑於信心下滑，油價重挫、股市走低、全球供應鏈風險等，緊急減息的可能性顯然愈來愈大。

聯儲局最後一次降息是在2008年金融海嘯期間。下次聯邦公開市場委員會會議定於3月17至18日舉行。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德並不認為舉行緊急會議是恰當的做法。如果疫情發展成全球大流行病，他將支持降低利率，但同時指去年的降息措施已為美國經濟提供支撐。

世界衞生組織(WHO)周五將新型肺炎的全球風險評估，由「高」提高至「非常高」。

交易員預計，聯儲局今年可能至少降息3次，同時預計英國央行5月至少減息0.25厘，歐洲央行7月降息逾0.1厘。

3個月期倫敦銀行同業拆息(Libor)周五(28日)追隨其他短期利率走低，重挫11.8點子至1.46275厘，創下自2008年金融海嘯以來的最大單日跌幅。長期美債孳息率本周亦跌至新低。

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